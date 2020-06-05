В 15 провинциях Турции вводится комендантский час

В 15 турецких провинциях с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня будет введен комендантский час. Об этом проинформировало посольство России в Турции.

"Уважаемые соотечественники, проживающие в Турции, обращаем ваше внимание, что с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час", - говорится в сообщении дипведомства, опубликованном в Twitter.