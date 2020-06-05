Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских экологов с профессиональным праздником. Ежегодно 5 июня в России, начиная с 2007 года, отмечается День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (сейчас комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.

"Сегодня решение экологических вопросов - важнейшее направление, которое требует комплексного подхода и четкой координации усилий государства, бизнеса и общества. Чтобы эффективно противостоять вызовам и угрозам в этой сфере, необходимо действовать сообща, привлекать серьезные инвестиции - и материальные, и интеллектуальные", - приводит ТАСС текст поздравительной телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что внедрение современных технологий на предприятиях и рациональное использование природных ресурсов помогают сохранить и восстановить леса, животный мир и уникальные заповедные территории, а также чистоту воды, воздуха и почв, в том числе для следующих поколений.

"Экологическое мышление должно стать не только символом прогресса, но и нормой жизни для каждого из нас", - отметил Михаил Мишустин.