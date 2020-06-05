Владимиров поздравил выпускников Ставрополья с окончанием школы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил учеников выпускных классов в регионе с завершением учебного года

"Поздравляю вас, дорогие выпускники! К сожалению, окончание школы в этом году проходит не так, как мы планировали. Но верю, что это не отразится на ваших теплых воспоминаниях о школьной поре, о своем классе", - написал он на своей странице в Instagram.

Губернатор также отметил, что сегодня на Ставрополье более 37 тыс выпускников, 11 тыс из которых - одиннадцатиклассники.

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"Друзья, перед вами сейчас открыты все дороги. И пусть тот путь, что вы выберете для себя, будет успешным! Верю в вас, в ваши достижения и победы! И очень надеюсь, что за них вы всегда будете благодарны тем, кто все эти годы поддерживал вас и помогал вашему развитию - ваших учителей и родителей", - подытожил Владимиров.

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