Скейт-парки обновят в Сочи

Новые скейт-парки построят вместо износившихся в центре Сочи и в Адлере. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Экстрим-парки были созданы в 2015 году, на сегодня они находятся в неудовлетворительном состоянии и непригодны для использования, передает портал Юга.ру.

Новые парки построят из современных материалов, с соблюдением международных стандартов безопасности. Все работы согласуют с любителями экстремальных видов спорта города.

"Нам приятно, что нас услышали и сейчас на их месте будут новые бетонные объекты. Это значительно увеличит их срок службы. Но самое главное - новое строительство позволит конструктивно реализовать интересные решения для катания. Как, например, бассейн", - пояснил представитель экстрим-сообщества Герман Карпушин.

В пресс-службе мэрии уточнили, что строительная компания должна будет вписать бетонный парк в архитектуру города с сохранением флоры.