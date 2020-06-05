Продажи Конституции России в электронном формате выросли в четыре раза

За первые пять месяцев 2020 года на популярном книжном сервисе "Литрес" продажи Конституции РФ в электронном формате выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции все равно превышает результаты первых двух месяцев года", - приводит ТАСС слова пресс-службы компании.

Больше всего экземпляров было приобретено 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о переносе общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, рассказали в сервисе.

Книжный сервис MyBook также отметил повышение интереса к Конституции РФ. Начиная с января 2020 года, пользователи добавляли ее в свой список для прочтения в три раза чаще. "Пик интереса пришелся на май - 33% от общего количества добавлений в 2020 году", - сообщили в пресс-службе компании.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля.