Шурина грузинского экс-депутата взяли под стражу в Тбилиси

Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для шурина экс-депутата парламента Грузии Вано Зардиашвили, Григола Абралава, а также для Нугзара Талаквадзе, они обвиняются в оказании сопротивления полиции, передают СМИ.

По данным обвинения, патрульные инспекторы после преследования остановили машину, в которой ехали Абралава и Талаквадзе. Выйдя из автомобиля, обвиняемые оказали сопротивление правоохранителям и были задержаны, пишет Sputnik Грузия.

Защита ходатайствовала об освобождении мужчин под залог, но суд поддержал требование прокуратуры.

Если вина Абралава и Талаквадзе подтвердится, им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Вано Зардиашвили был депутатом парламента от "Грузинской мечты" с 2016 по 2019 год, он сдал мандат осенью прошлого года после конфликта с независимым депутатом Экой Беселия на заседании юридического комитета.