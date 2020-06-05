Нарушителей ПДД будут штрафовать онлайн-тахографы

В России разрабатывают пилотный проект внедрения онлайн-тахографов. Благодаря этим приборам, выписывать штрафы водителям за нарушения начнут на основании данных, переданных в режиме онлайн.

Таким образом, процесс взыскания штрафов будет автоматизирован, а внедрение системы позволит снизить нагрузку на автоинспекторов и уменьшить их количество.

Осенью этого года в правительство будет внесен соответствующий проект закона, разработанный Минтрансом. В соответствии с документом, устройствами оборудуют только новые машины. Уже установленные тахографы будут использоваться до конца срока службы, поясняет "Коммерсантъ".