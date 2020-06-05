Стало известно, когда примут окончательное решение о проведении Игр в Токио

Окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио будет принято весной следующего года, оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом заявил вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо.

"Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд", - отметил он. "Примерно в это же время организационный комитет примет определенные решения по вопросу проведения Олимпиады", - приводит слова Эндо агентство Kyodo.

При этом вице-президент оргкомитета "Токио-2020" подчеркнул, что "пока об отмене Игр говорить рано".

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.