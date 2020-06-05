Более ста пляжей готовят к лету в Ростовской области

Донские спасатели готовят пляжи и акватории области к новому летнему сезону. Об этом рассказал вице-губернатор Вадим Артемов.

"В этом году планируется к открытию более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Еще 20 новых пляжей будут открыты впервые", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Уточняется, что значимым этапом подготовки акваторий для отдыха является очистка дна от опасного мусора. Кроме того, особое внимание обращается на подготовку мест отдыха детей.

Спасательные расчеты ведут ежедневное патрулирование, устраивают обучающие мероприятия, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим с применением роботов-тренажеров.

На сегодняшний день в Ростовской области действует запрет на посещение пляжей и проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе.