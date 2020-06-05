Иранское судно со стройматериалами затонуло в территориальных водах Ирака

Иранский сухогруз затонул в территориальных водах Ирака, такое сообщение распространила Организация портов и морского судоходства ИРИ.

"Грузовое судно под названием "Бехбехан", отчаливший 2 июня из порта Хорремшахр в иракский портовый город Умм-Каср вместе со строительными материалами и керамикой, затонул вчера вечером в канале Хор Абдалла", - цитирует его РИА Новости.

В организации уточнили, что в составе экипажа были семь человек, один из них погиб, четверо спасены. Остальные два члена экипажа пропали без вести.

Сейчас Иран собирается присоединиться к поисково-спасательной операции, ведущейся иракскими специалистами.