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Иранское судно со стройматериалами затонуло в территориальных водах Ирака

Иранское судно со стройматериалами затонуло в территориальных водах Ирака

Иранский сухогруз затонул в территориальных водах Ирака, такое сообщение распространила Организация портов и морского судоходства ИРИ.

"Грузовое судно под названием "Бехбехан", отчаливший 2 июня из порта Хорремшахр в иракский портовый город Умм-Каср вместе со строительными материалами и керамикой, затонул вчера вечером в канале Хор Абдалла", - цитирует его РИА Новости.

В организации уточнили, что в составе экипажа были семь человек, один из них погиб, четверо спасены. Остальные два члена экипажа пропали без вести.

Сейчас Иран собирается присоединиться к поисково-спасательной операции, ведущейся иракскими специалистами.

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Вестник Кавказа

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