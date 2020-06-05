ЛУЧШЕДОМА » Новости

ОСАГО может стать дешевле на 15% за счет простоя в период пандемии

ОСАГО может стать дешевле на 15% за счет простоя в период пандемии

Скидку на ОСАГО и каско смогут после пандемии получить те автомобилисты, которые во время ограничительных мер не пользовать личным транспортом и, соответственно, не участвовали в ДТП.

Газета "Известия" пишет, что цены могут снизить в среднем на 5–15%. Страховым компаниям придется пойти на скидки, чтобы удержать клиентов. Пандемия привела к снижению спроса на страховки.

Вернуть клиентам часть денег за время простоя российские компании не могут из-за законодательных ограничений. За границей страховщики делают именно так, в России же было решено пересчитать стоимость, скидка может быть предоставлена при перезаключении договора.

635 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!