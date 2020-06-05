Беларусь предложила "Газпрому" обсудить условия поставки газа

Минэнерго Беларуси сообщило, что направило письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру, в котором "обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению".

"В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера", - цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что в послании содержатся предложения обсудить условия по поставкам газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что рассчитывают на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере. В ведомстве напомнили, что "разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности" произошли между "субъектами хозяйствования - ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"".

Для их урегулирования министерство обращает внимание на "необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси". В свою очередь, Минэнерго Беларуси готово обеспечить оперативное рассмотрение методики в "Белтопгазом".

Напомним, в конце мая в "Газпроме" сообщили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок газа в следующем году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. Минэнерго Беларуси в ответ объявило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры идут относительно его стоимости с учетом калорийности.