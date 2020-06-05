За сутки коронавирус нашли у 8 726 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки заболевание было выявлено у 8 726 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 235 (37,1%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 855, в Московской области - 762", - информирует штаб.

В Петербурге новых случаев 378, в Дагестане - 124, в Ставропольском крае - 84, в Краснодарском крае - 83, в Карачаево-Черкесии - 76, в Кабардино-Балкарии - 73, в Северной Осетии - 46, в Ингушетии - 40, в Адыгее - 25, в Чечне - 15, в Крыму - 6.

Суточный прирост составил 2%, в России инфицированы 449 834 человека в 85 регионах. Из них выздоровели 212 680, за последние сутки - 8 057, из них в Москве - 2 643.

За сутки умерли 144 пациента с коронавирусом, за весь период - 5 528 человек.