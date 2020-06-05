Доллар опустился ниже 69 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи упал ниже 69 рублей, следует из данных торговой площадки.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 68,86 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 78,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Так, на 10:05 (мск ) доллар снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 68,86 рубля. В свою очередь, евро подешевел на 0,3% и достиг отметки в 78,15 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг отметки 2780,32 пункта, индекс РТС вырос на 0,7%, до 1266,42 пункта, передает ТАСС.