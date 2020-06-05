Почти 600 случаев коронавируса обнаружено в Армении за сутки

За сутки в Армении выявлено еще 596 случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных составило 11 817. Такое сообщение распространил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за день скончались семеро, за все время пандемии было зафиксировано 183 смертельных исхода. Кроме того, за сутки один пациент погиб по другим причинам, за весь период таких случаев зарегистрировано 69.

Число излечившихся от COVID-19 достигло 3513, лечение проходят 8052 человека. Было сделано 65 161 тестов.