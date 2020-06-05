В "Грузинской мечте" заверили, что пандемия не помешает провести выборы

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти готовы принять все меры, чтобы провести выборы в намеченный срок и не допустить распространения коронавируса.

"Очень надеемся, что никаких проблем не будет", - отметил он, уточнив, что "речь идет о возможности второй волны". "Но никто не знает, когда она будет", - цитирует депутата Спутник - Грузия.

Он напомнил, что, согласно Конституции, парламентские выборы пройдут 31 октября, а второй тур - 21 ноября. "Теоретически возможно все", но "есть оптимистический прогноз, что выборам ничто не будет угрожать", заверил Кобахидзе.

При этом парламентарий подчеркнул, что власти активно работают над тем, чтобы не допустить распространения коронавируса в ходе выборов.