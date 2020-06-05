Трамп поблагодарил Иран

Президент США Дональд Трамп поблагодарил официальный Тегеран за освобождение американского гражданина, ветерана ВМС США Майкла Уайта из тюрьмы.

"Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!" – написал он в Twitter

Ранее агентство Associated Press информировало о том, что Уайт возвращается на родину после двух лет заключения в иранской тюрьме.

Уайт был освобожден на следующий день после того, как США отпустили иранского ученого Сируса Асгари, напоминает РИА Новости.