Российские школьники не смогли учиться дистанционно без помощи родителей

Опрос Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ показал, что большинство школьников, которые учились дома в период пандемии, регулярно обращались за помощью к родителям. У родителей это ежедневно отнимало около трех часов.

Учащиеся в 1-8 классах практически поголовно просили помощи родителей. Старшеклассники (9-11 классы) нуждались в помощи старших в 37% случаев, пишет "Коммерсантъ".

Многие родители жалуются на нехватку времени и эмоциональную перегрузку. 63% ежедневно следило за выполнением домашнего задания, 37% помогали детям с трудными предметами, 35,2% объясняли детям то, что те не поняли на уроке.

25% родителей стали гораздо больше помогать с учебой своим детям в период дистанционного обучения. Большинство (60%) оказывали детям также психологическую помощь - успокаивали, подбадривали. 51% занимался технической стороной, детям настраивали программы, отправляли готовые домашние задания на проверку.

На учебу у 33% родителей уходило три и более часов ежедневно, у 20% - до двух часов.