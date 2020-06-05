ЛУЧШЕДОМА » Новости

Российские школьники не смогли учиться дистанционно без помощи родителей

Российские школьники не смогли учиться дистанционно без помощи родителей

Опрос Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ показал, что большинство школьников, которые учились дома в период пандемии, регулярно обращались за помощью к родителям. У родителей это ежедневно отнимало около трех часов.

Учащиеся в 1-8 классах практически поголовно просили помощи родителей. Старшеклассники (9-11 классы) нуждались в помощи старших в 37% случаев, пишет "Коммерсантъ".

Многие родители жалуются на нехватку времени и эмоциональную перегрузку. 63% ежедневно следило за выполнением домашнего задания, 37% помогали детям с трудными предметами, 35,2% объясняли детям то, что те не поняли на уроке.

25% родителей стали гораздо больше помогать с учебой своим детям в период дистанционного обучения. Большинство (60%) оказывали детям также психологическую помощь - успокаивали, подбадривали. 51% занимался технической стороной, детям настраивали программы, отправляли готовые домашние задания на проверку.

На учебу у 33% родителей уходило три и более часов ежедневно, у 20% - до двух часов.

 

1040 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!