На Ставрополье высадили экспериментальный сад с миндальными деревьями

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на своей странице в Instagram, что в Нефтекумском городском округе мы высадили первый экспериментальный сад с миндальными деревьями.

"Он небольшой - 200 саженцев, но это - первый шаг к созданию первого промышленного сада", - отметил руководитель региона.

При этом он подчеркнул, что в саду деревья двух сортов. "Тот из них, который лучше всего себя покажет, будет взят за основу при создании большого сада", - заключил Владимиров.

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