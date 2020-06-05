Мотострелки ЮВО освоили тактику "кочующих минометов" в Карачаево-Черкесии

Артиллеристы мотострелкового соединения потренировались в реализации тактики "кочующих минометов" на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии, об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В ЮВО пояснили, что размещение минометов в кузове "КамАЗов" позволяет максимально быстро менять позиции для отражения атаки превосходящих сил противника.

"Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что в ходе освоения тактики артиллеристы поразили статические и динамические мишени. В учениях участвуют около 1,5 тыс военнослужащих, используется более 400 единиц военной техники, включая современные бронированные тягачи, артиллерийские установки и 120-миллиметровые минометы.