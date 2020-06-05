В России определены сферы с самыми высокими зарплатами

Аналитики сервиса "Работа.ру", изучив более 150 тыс вакансий за май этого года, назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.

Согласно данным исследования, наиболее высокие выплаты наблюдаются в сфере судоходства: месячный оклад некоторых работников данной сферы превышает 240 тыс рублей.

Также достойно оплачивается труд работников складов - специалисты этого направления получают до 155 тыс рублей.

Третье место заняли специалисты в области работы с недвижимостью. Здесь средний максимальный заработок составляет 141 тыс рублей, пишет RT.

Высокие зарплаты также отмечаются в сфере стартапов. Специалисты здесь могут получать около 140 тыс рублей в месяц.