Самым популярным направлением для внутреннего туризма стал Сочи

Опрос сервиса "Яндекс. Путешествия" показал, что 65% россиян этим летом планируют отдых в России. Сочи возглавил топ-5 самых востребованных направлений.

Поездку в другие города и регионы летом планируют 37% опрошенных. Остальных останавливает ситуация с коронавирусом и нехватка денег.

Большинство из тех, кто планирует поездку, собираются в Сочи. В пятерку самых популярных направлений также попали Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.

Есть и те, кто надеются выехать за рубеж. Самые желанные направления: Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр.