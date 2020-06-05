В Кахетии у молодого человека нашли взрывное устройство

Сотрудниками департамента полиции Кахетии на основании оперативной информации был задержан молодой человек. Он подозревается в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, взрывного устройства и боевых материалов, сообщили в МВД Грузии.

Задержание произошло в то время, когда он ехал на автомобиле по дороге, связывающей Телави и Гурджаани. В ходе личного обыска 22-летнего подозреваемого и обыска машины полицейские нашли боевые материалы и взрывное устройство, пишет Спутник - Грузия.

Ведется следствие.