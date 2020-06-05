Прежний режим работы возобновится в июле, считают россияне

Вернуться к тому режиму работы, который был до пандемии, половина россиян рассчитывает в июле. Таковы результаты опроса ИНСАП РАНХиГС.

"Половина тех, кто весной 2020 года столкнулся с изменениями в характере своей занятости (перешли на удаленную работу или сокращенное рабочее время, оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск), считают, что в следующем месяце они вернутся к прежней форме занятости", - говорится в исследовании, пишет ТАСС.

Изменения в сфере организации трудовой деятельности коснулись 60% всех занятых, большинство перешло на удаленку, часть на сокращенный день или оказались в оплачиваемом отпуске. Многие потеряли работу, а некоторые ушли в неоплачиваемый отпуск, 81 - потеряли работу.

Значительнее всего упали доходы не наемных работников, а самозанятых и ИП.