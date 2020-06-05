В МИД РФ оценили заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

Уровень профессиональной подготовки в Госдепартаменте США "упал очень низко", заявил источник в МИД РФ, комментируя заявления помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что РФ нужно "убираться" с Ближнего Востока.

Представитель российского дипведомства отметил, что заявления американского коллеги находятся за пределами "добра и зла". "Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль", поэтому она должна "убираться" из региона.