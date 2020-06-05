Меркель: Германия провалилась в экономический кризис

Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала, что в настоящее время страна переживает наиболее тяжелую экономическую ситуацию за всю историю.

По ее словам, около 7 млн жителей Германии в связи с пандемией отрабатывают неполный рабочий день. В этой связи канцлер подчеркнула, что руководство страны сделает все для преодоления сложившейся ситуации.

Ранее в ФРГ был согласован пакет мер, направленный на стимулирование национальной экономики. Его объем составил €130 млрд, напоминает ТАСС.