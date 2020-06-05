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Банду рэкетиров ликвидировали в Казахстане

Банду рэкетиров ликвидировали в Казахстане

Преступную группу рэкетиров задержали в Атырауской области, такое сообщение распространил региональный департамент КНБ.

Спецоперация прошла 3 июня, известно о ней стало только сегодня.

Были задержаны пятеро членов преступной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей, выбиванием долгов и нанесением телесных повреждений, пишет Sputnik Казахстан.

При обыске у подозреваемых нашли и изъяли три единицы оружия и боеприпасы к ним.

Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Двое допрошены как свидетели, имеющие право на защиту.

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Вестник Кавказа

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