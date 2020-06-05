Небензя отреагировал на обвинения США в нарушении Ираном резолюции Совбеза ООН

Иран имеет полное право разрабатывать ракетные и космические программы, это не является нарушением резолюции Совета безопасности ООН или иранской ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю организации Антониу Гутерриша. Так российский дипломат отреагировал на обвинения США в нарушении Исламской Республикой резолюции Совбеза ООН.

"Постоянные ссылки Соединенных Штатов на режим контроля за ракетной технологией в "обоснование" утверждений" о том, что иранские ракеты-носители якобы могут доставлять ядерное оружие, не являются обоснованными - ни в плане действий, ни в резолюции 2231 Совбеза, указал он.

Как отметил Небензя, "Иран никогда не обладал ядерным оружием, не обладает им сейчас". "Мы ожидаем, никогда не будет обладать им в будущем", - цитирует текст его послания ТАСС.

При этом ИРИ "имеет полное право пользоваться возможностями, которые открывают космическая наука и техника", подчеркнул постпред РФ при ООН. Ни резолюция Совбеза ООН, ни Совместный всеобъемлющий план действий "никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы", заключил Небензя.