Вирусолог: кондиционеры могут разносить коронавирус на 4 метра

Кондиционеры и вентиляторы в период пандемии могут разносить аэрозоль вируса на расстояние в несколько метров, так как генерируют дополнительные потоки воздуха, предупредил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Единственный риск от кондиционера - это возникновение дополнительных потоков воздуха. <…>Есть научные данные, что при направленных потоках воздуха в помещении вирус может распространяться и заражать людей на расстоянии 3-4 м. Однако в этой возможности кондиционеры ничуть не отличаются от любых других источников потоков воздуха - вентиляторов и даже обычного сквозняка", - рассказал Лукашев, пишет Агентство "Москва".

Он рекомендовал в офисах использовать кондиционеры воздуха умеренно и аккуратно. Если выбирать, между кондиционером и вентилятором, лучше предпочесть первый.

"Кондиционер, чтобы достичь эффекта по охлаждению, должен производить меньше воздушных потоков, чем вентилятор", - объяснил вирусолог.

Кондиционером можно без страха пользоваться дома или в офисе, где работает один человек.