Источники: заседания техкомитета и мониторингового комитета ОПЕК+ перенесены

Заседание технического комитета ОПЕК+ состоится не сегодня, а 17 июня, заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ переносится с 8 на 18 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

При этом, министры все еще не установили дату проведения министерских встреч в обоих форматах, изначально они планировались на 9-10 июня, но ОПЕК предложила устроить их 4-5 июня, чтобы успеть понять, какие объемы и цены нефти предлагать на рынок в следующем месяце. Сегодня источник сообщил, что проведение министерской встречи ОПЕК+ согласовано на завтра.

Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о продлении ограничений по нефтедобыче, действующих в мае-июне, еще на июль, дальше предполагается действовать по ситуации. Однако, как сообщил источник "Интерфакса", если прочие страны-участники соглашения не будут соблюдать свои обязательства, сделка может развалиться.

Он подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос о том, что все страны должны твердо исполнять обязательства, а в случае недовыполнения - компенсировать в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится… Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - предупредил источник.

Ранее другой источник заявлял, что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства всего на 75%.