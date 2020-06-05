Анатолий Антонов: РФ открыта для обсуждения технических вопросов по Договору по открытому небу

Посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте журнала The National Interest, напомнил, что Россия неоднократно выражала готовность обсуждать с США технические вопросы в рамках Договора по открытому небу.

Также Россия "неоднократно объясняла на конкретных фактах", что утверждения о том, что она "не полностью выполняет соглашение, безосновательны", отметил он. "Несмотря на абсурдность обвинений", РФ всегда демонстрировала "открытость в обсуждении вопросов, которые волнуют" США, подчеркнул дипломат, добавив, что для этого в рамках документа была специально создана консультативная комиссия.

У России есть некоторые претензии к США по соблюдению договора, в частности, это связано с обеспечением безопасности экипажей, совершающих полет над американской территорией, и другие, указал Антонов. При этом отличие заключается в том, что РФ готова "искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров", отметил он. В свою очередь, Соединенные Штаты, по мнению посла РФ в США, считают "более важным избавиться" от документа, который рассматривают "как связывающий по рукам и ногам".