Еще 4 вывозных рейса вернут россиян из Армении

Четыре вывозных рейса из Армении будет организовано в ближайшее время для россиян, такое сообщение распространила пресс-служба посольства РФ в РА.

Два рейса запланированы на 10 июня: в 09:00 (по ереванскому времени) пройдет рейс №NGT757 Ереван - Краснодар, в 14:30 (по ереванскому времени) - рейс № NGT743 Ереван - Минеральные Воды, пишет Sputnik Армения.

На 15 июня назначены рейсы № AFL1861 в Казань и № AFL1861 в Махачкалу, оба самолета вылетят в 13:45.

Каждым рейсом могут воспользоваться только жители определенных субъектов РФ. Число мест ограничено. Списки будут сформированы на основании регистрации на сайте Госуслуг.