Brent подросла до $40,21
Нефтяные цены сегодня растут на ожиданиях инвесторов новых данных о дате заседания ОПЕК+, об этом говорят данные торгов.
К 7.45 мск цена фьючерсов с поставкой в августе на североморскую нефтяную смесь Brent поднималась на 0,55% - до $40,21 за баррель, пишет РИА Новости.
Июльские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,24% - до $37,5 за баррель.
Напомним, по данным источников, министерская встреча ОПЕК+ назначена на завтра. Официальной информации пока не поступало.
Вестник Кавказа
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