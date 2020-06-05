Brent подросла до $40,21

Нефтяные цены сегодня растут на ожиданиях инвесторов новых данных о дате заседания ОПЕК+, об этом говорят данные торгов.

К 7.45 мск цена фьючерсов с поставкой в августе на североморскую нефтяную смесь Brent поднималась на 0,55% - до $40,21 за баррель, пишет РИА Новости.

Июльские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,24% - до $37,5 за баррель.

Напомним, по данным источников, министерская встреча ОПЕК+ назначена на завтра. Официальной информации пока не поступало.