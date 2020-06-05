Правительство Грузии потратило на карантинные зоны свыше $10 млн

В рамках борьбы с пандемией коронавируса только на создание карантинных зон власти Грузии потратили 32,5 млн лари (более $10 млн). Об этом говорится в отчете правительства о проделанной работе, который передан парламенту.

Бронирование гостиниц для карантинных зон стартовало 10 марта, еще до объявления чрезвычайного положения в стране. На 22 мая в зону карантина входили 84 гостиницы по всей Грузии, общее число номеров превышало 6,5 тыс, обязательный карантин в них прошли 19 002 человека.

"Следует отметить, что существование проекта карантинной зоны способствовало не только эффективной борьбе с COVID-19, но и финансовой поддержке представителей таких областей, как: транспортная служба, кейтеринг (предоставление ресторанных услуг на местах) и доставка продуктов питания, производство местной сельскохозяйственной продукции и т. д.", - цитирует отчет правительства Sputnik Грузия.