В Роскачестве определили самые опасные продукты и напитки

Специалисты Роскачества выбрали самые опасные продукты и напитки, такое сообщение распространила пресс-служба организации.

В нем говорится, что эксперты обобщили данные десятков исследований. В каждой категории они подсчитали количество небезопасных товаров и товаров с высоким качеством, определив в результате процент безопасных продуктов от общества числа проверенных торговых марок.

"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", - цитирует сообщение ТАСС.