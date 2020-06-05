Экспериментальное лечение от COVID-19 применяют в Москве

Экспериментальную методику лечения от коронавируса используют в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского, такое сообщение опубликовано на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Речь идет о гипербарической оксигенации (ГБО). "Задача процедуры - попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", - пояснил директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

На сегодняшний день сделано уже 108 сеансов для 25 пациентов.

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского оказалось первым российским медучреждением, внедрившим новую методику для лечения COVID-19.

По словам медиков, у пациентов после сеансов ГБО улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и вырастает содержание кислорода в крови. Гипербарический кислород активизирует действие противовирусной и антибактериальной терапии, сокращает ее побочные эффекты, что способствует выздоровлению пациентов.