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Теплую, но дождливую погоду пообещали синоптики в Москве

Теплую, но дождливую погоду пообещали синоптики в Москве

Тепло, но дождливо будет сегодня в Москве, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, погода в столице будет облачной с прояснениями, во второй половине дня местами выпадут кратковременные дожди с грозами.

"Температура в столице - 18-20 градусов тепла, по области - от 16 до 21 градуса тепла. Ветер южный, 4-9 м/с, при грозе порывистый", - цитирует Синенкова РИА Новости.

Синоптик добавил, что атмосферное давление останется без существенных изменений - 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

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Вестник Кавказа

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