Часть россиян сегодня увидят полутеневое затмение Луны

Полутеневое затмение Луны, которое ожидается сегодня вечером, увидят жители большей части европейской территории России и юго-запада Сибири, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическое явление, в ходе которого потемнеет южный край диска Луны, начнется в 20:46 мск и завершится в первые минуты нового дня. Максимальная фаза (0,568) наступит в 22:25 мск, в этот момент в полутени Земли с южного края окажется практически половина Луны.

"До границы тени Земли ее будет разделять 13 угловых минут, поэтому заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно будет зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры", - цитирует сообщение планетария ТАСС.

Напомним, 21 июня жители Земли станут свидетелями кольцеобразного затмения Солнца.