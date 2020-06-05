Второго бейсджампера сняли со скалы в Кабардино-Балкарии

Девушку-бейсджампера из Москвы спасли в ущелье в горах Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в ГУ МЧС по КБР.

Туристка при прыжке с парашютом зацепилась за выступ скалы на 60-метровой высоте, спасательные работы продолжались практически целые сутки.

"Спасатели спустили со скалы женщину, 1991 года рождения, уроженку города Москвы. От медицинской помощи она отказалась", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Накануне спасатели сняли с полки на скале ее коллегу, зависшего на высоте около 40 м и получившего переломы обеих ног. Пострадавшего 1974 года рождения, уроженца Подмосковья, доставили в ЦРБ города Тырныауза.

Напомним, 3 июня около 19:30 от диспетчера ЕДДС Эльбрусского района поступил сигнал о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым, при прыжке бейсджамперы совершили аварийную посадку на скальный рельеф.