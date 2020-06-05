Мошенники рассылают казахстанцам поддельные письма от Жилищного фонда

В "Жилищном фонде" Нур-Султана предупредили о мошенничестве, которое проворачивают неизвестные от его имени.

Жителям Казахстана стали приходить письма о том, что якобы подошла их очередь на получение жилья. Для этого им предлагается уплатить некоторую сумму.

"Этот документ является подделкой и не может быть признан основанием для получения жилья. Просим Вас быть бдительными и осторожными", - цитирует сообщение организации Sputnik Казахстан.

В ведомстве добавили, что "Жилищный фонд" никогда не рассылает подобные уведомления, а также не звонит с просьбой погасить кредит.

При получении уведомления от мошенников казахстанцев просят обращаться к правоохранителям.