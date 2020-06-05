Из больницы в Ухане выписали последних пациентов с коронавирусом

Последних пациентов вылечили от коронавируса и выписали из больницы в китайском Ухане, ставшем очагом распространения инфекции, такое сообщение распространил городской комитет по вопросам здравоохранения.

Еще 3 июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 дали отрицательный результат, температура была нормальной, симптомы пропали. Накануне медики сочли, что состояние пациентов возволяет выписать их.

"Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией", - цитирует сообщение РИА Новости.