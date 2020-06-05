Созданная с участием российских военных вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям

Ученые завершили подготовку к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19, разработанной военными вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, об этом рассказала сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова.

По ее словам, что для участия в испытаниях уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих, вакцина уже проверена на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных - обезьянах и хомяках, этот этап испытаний проходил в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ.

"Таким образом, военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершили подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19", - приводит слова Поздняковой газета "Красная Звезда".