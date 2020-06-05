Источник: ОПЕК+ проведет министерскую встречу завтра

Министерская встреча стран ОПЕК+ пройдет завтра. Такое решение принял Секретариат ОПЕК, рассказал источник, участвующий в переговорах.

"Пройдет в эту субботу", - цитирует его ТАСС.

Напомним, разногласия в ОПЕК+ относительно даты заседания начались после получения предварительных данных по исполнению условий сделки в мае: оказалось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению нефтедобычи. Это возмутило Саудовскую Аравию и Россию, потребовавших исправить положение и лишь потом планировать встречу.

Изначально заседание планировалось на 9-10 июня, но после того, как Москва и Эр-Рияд предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения еще как минимум на месяц, было высказано предложение провести встречу раньше, 4 июня. Такая дата позволила бы вовремя сформировать экспортные графики на июль и цены поставок. Но из-за сложностей с исполнением 4 июня встречу проводить не стали.

Заседание в субботу стало возможным, поскольку Ирак признал трудности с сокращением добычи в стране и пообещал наверстать упущенное в следующем месяце.