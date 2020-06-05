Пассажирка поезда родила ребенка по пути из Актобе в Актау

Жительница Актау родила ребенка в поезде из Актобе накануне, пишут казахстанские СМИ.

Женщина была в гостях у матери в Актобе и возвращалась домой в Актау. Примерно в 5.00 утра по местному времени у нее начались схватки, пишет издание "Актау-Лада".

Начальник поезда Ботагоз Киданова и проводники выяснили, что в поезде едет акушерка, она и помогла женщине.

В 11.10 пассажирка благополучно родила сына. На всех станциях ей оказывали медпомощь врачи "скорой".

Новорожденному дали имя Динмухамед. Он и молодая мать чувствуют себя хорошо.