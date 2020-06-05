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Билл Гейтс: слухи о моем участии в заговоре глупы и дики

Билл Гейтс: слухи о моем участии в заговоре глупы и дики

Американский бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг свое участие в заговоре по глобальному чипированию населения земли. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами.

"Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - цитирует его Business Insider.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в соцсетях активно распространяются слухи о причастности к распространению заболевания фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы намерены использовать вакцину для чипирования людей, а затем глобальной слежки за ними.

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Вестник Кавказа

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