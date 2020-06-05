Оргкомитет отменил церемонию запуска обратного отсчета до старта Олимпиады в Токио

Организаторы летней Олимпиады в Токио решили отменить масштабную церемонию начала обратного отсчета за год до старта соревнований из-за пандемии COVID-19, передает японский телеканал NHK.

"Мы не можем позволить себе проведение большого и шумного мероприятия на фоне сохранения риска распространения коронавируса", - цитирует одного из членов оргкомитета Игр ТАСС.

Кроме того, данное решение было принято в рамках упрощения и оптимизации формата Олимпиады, которое сейчас продвигают в Токио.

Церемония запуска обратного отсчета должна была пройти 23 июля.