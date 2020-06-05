Ученые предупредили о низких уровнях в водохранилищах Крыма

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о низких уровнях воды в водохранилищах и реках в Крыму этим летом.

"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах", - цитирует ответ учреждения на соответствующий запрос РИА Новости.

В институте добавили, что малая увлажненность почвы может спровоцировать летом засуху на территории Крыма.