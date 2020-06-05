Кадыров с помощью видео опроверг фейк о коронавирусе у вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейковые сообщения о заболевании коронавирусом вице-премьера правительства региона Абузайда Висмурадова. Видеоролик с чиновником опубликован на странице помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева в Instagram.

В подписи к видео говорится, что его записал лично глава Чечни. Он также комментирует его за кадром.

"Сегодня 4 июня, 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики", - пояснил Кадыров.