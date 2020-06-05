Кадыров с помощью видео опроверг фейк о коронавирусе у вице-премьера Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейковые сообщения о заболевании коронавирусом вице-премьера правительства региона Абузайда Висмурадова. Видеоролик с чиновником опубликован на странице помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева в Instagram.
В подписи к видео говорится, что его записал лично глава Чечни. Он также комментирует его за кадром.
"Сегодня 4 июня, 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики", - пояснил Кадыров.
Различные телеграм-каналы, эксперты-фантасты, диванные аналитики и даже некоторые новостные агентства утверждают, что заместитель председателя правительства ЧР по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов госпитализирован в одну из больниц Грозного с диагнозом коронавирус 🤦🏻♂️ Я решил поинтересоваться у Главы ЧР, мобильного репортера ЧГТРК «Грозный» Рамзана Ахматовича Кадырова так ли это на самом деле. Исчерпывающий ответ на это вы видите в данном видеоролике, записанном лично Рамзаном Кадыровым буквально минут 20 назад. Дальнейшие комментарии тут излишни.
Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra) 4 Июн 2020 в 12:59 PDT
Вестник Кавказа
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