США разработают меры по защите инвесторов в спорах по аудиту с Китаем

Президент США Дональд Трамп потребовал от американского Минфина и своих помощников в Белом доме разработать меры по защите инвесторов США в спорах по аудиту с Китаем.

В Белом доме уточнили, что Трамп потребовал в двухмесячный срок подготовить рекомендации, каким образом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и общественный аудиторский регулятор PCAOB могут бороться с "неспособностью правительства Китая позволить аудит фирм для соответствия их законам США о ценных бумагах и защите инвесторов".

По заявлению американского лидера, на протяжении десятилетий китайские компании пользовались выгодами финансовых рынков США, получая капитал за счет размещения своих бумаг на американских биржах. "Но пока Китай получал преимущества от американских рынков, китайское правительство постоянно мешало китайским компаниям и компаниям со значительным присутствием в Китае подчиняться нормам защиты инвесторов, которые касаются всех компаний, чьи акции размещены на биржах США", - сообщается в меморандуме Трампа.

"Это и неправильно, и опасно, что Китай пользуется выгодами от наших рынков капитала без того, чтобы соблюдать важные меры защиты, которые инвесторы на этих рынках по праву ожидают и заслуживают", - приводит РИА Новости слова американского лидера.