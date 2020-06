Эксперты раскрывают тайны долгожителей в Азербайджане

В то время как уровень смертности в связи с коронавирусом постоянно упоминается в выпусках новостей, жизнь кажется более скоротечной и хрупкой, чем раньше. Однако израильские и азербайджанские исследователи раскрыли секреты долголетия, пишет директор компании Cultural Diplomacy Associates и бывший исполнительный директор американского культурного некоммерческого фонда ”Карабах” Диана Коэн Альтман в статье Do Azerbaijan and Israel possess the secrets of a long life? для The Jerusalem Post.

Тайны азербайджанских долгожителей вдохновляют поколения исследователей и ученых. Ходят легенды об азербайджанцах, живущих более 120 лет. С 1970-х годов общая продолжительность жизни в Азербайджане достигла среднего уровня в 71 год. Однако есть азербайджанцы, в основном проживающие в отдаленных районах, которые бросили вызов среднестатистическим показателям. Почему в Азербайджане появились целые "кластеры" людей, живущих гораздо дольше остальных? Все дело в генах и семейной истории. Их изучение помогает понять медицинские факторы и семейные модели, которые способствуют долголетию. Все большее число ученых считает старение ”предотвратимым состоянием”, которого можно избежать с помощью генной терапии. Такой подход контрастирует с традиционной теорией медицинского сообщества о факторах риска, препятствующих долгой жизни. Уроки Азербайджана и других стран, могут помочь нам продлить жизнь.

Генетика

Доктор Нир Барзилай из нью-йоркского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, исследующий долголетие, лично не изучал случай Азербайджана, но у него есть собственное многолетнее исследование кластеров евреев-ашкенази. Родившийся в Израиле Барзилай, директор-основатель Института исследований старения и научный руководитель Американской федерации исследований проблем старения выявил и подтвердил генные маркеры, связанные с долголетием. Одним из таких маркеров является ген белка-переносчика сложного эфира холестерина (CETP). CETP замедляет ухудшение памяти, снижает риск слабоумия и защищает от сердечных заболеваний. CETP связан с более плотным ”хорошим холестерином” (ЛПВП). Ученые и фармацевтические компании, такие как Merck, рассматривали CETP и другие идентифицирующие маркеры как средство для прерывания возрастных заболеваний.

Исследование Барзилая в значительной степени однородного еврейского населения ашкенази выявило общие генетические элементы, с помощью которых были обнаружены определенные закономерности. Исследование помогло Барзилаю и другим ученым разработать митохондриальные методы лечения заболеваний, связанных со старением.

Образ жизни

С тем, что образ жизни имеет большое значение, согласны и ученые, и обычные люди. Будь то ежедневные прогулки или отказ от просмотра новостей, люди, которые придерживаются здорового образа жизни (но не зациклены на нем), как правило, живут дольше. Доктор Анатолий Хаимович Рафаилов, хирург с более чем 40-летним опытом работы, возглавляющий Азербайджано-израильскую Межпарламентскую рабочую группу в парламенте Азербайджана, объясняет высокую продолжительность жизни в некоторых регионах Азербайджана двумя факторами. ”Во-первых, жители этих регионов часто добавляют барбарис в еду. Антиоксидантные, противовоспалительные и другие лечебные свойства барбариса известны с древних времен, - говорит он. - Вторым фактором является то, что люди там очень активны физически: ежедневно они проходят около 18-20 километров. А движение - это жизнь”.

Многие азербайджанцы говорят, что диета, в основе которой необработанные экологически чистые продукты и отказ от участия в спорах - ключевые факторы долгой жизни.

Д-р Тахир Амирасланов, президент Национальной кулинарной ассоциации Азербайджана и главный редактор научного журнала ”Кулина”, говорит: ”Люди едят то, что растет, пьют чистую воду, дышат свежим воздухом, живут в семьях, представленных несколькими поколениями. В целом нужно жить естественной жизнью и стараться делать добрые дела”.

Профессор Улдуз Хашимова, директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана рассказала, что ее учреждение изучало феномен долголетия несколько лет. Комплексные исследования института охватывают дисциплины от генеалогии до экологии, неврологии, биохимии и так далее. Большинство опубликованных работ написаны на русском языке, что может частично объяснить неизвестность этих исследований на Западе.

От пандемии к будущему

В условиях пандемии и в ближайшие годы научное сообщество США может обратиться к Израилю и Азербайджану, которые являются партнерами в технической и других областях, для достижения прорыва в понимании старения. Феномен долголетия Азербайджана также может представлять особый интерес для социологов, учитывая серьезные изменения в обществе, произошедшие в течение прошлого столетия. Кто-то в возрасте старше 100 лет мог быть свидетелем тех времен, когда Азербайджан был частью Российской империи, Азербайджанской Демократической Республикой и входил в состав СССР.

Поскольку общества становятся все более разнородными, мы можем учиться у семей и общин, обладающих схожими чертам. Мы можем открыть больше продлевающих жизнь методов лечения. Между тем, по мере продвижения исследований, мы можем изменять образ жизни с помощью методов, которые уже определены как ключевые факторы долголетия.